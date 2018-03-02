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02.03.18 11:45 Красноярск встречает триумфатора Олимпиады в Корее Никиту Трегубова



Фото
Перелёты, встреча с президентом, интервью, фотосессии. Никита измотан вниманием, но такова цена серебряной медали Олимпиады в Пхёнчхане, которая для края дороже золота, так как единственная. Давалась она тоже нелегко. Трегубов поехал один, тренера не допустили, сани на старте собирал сам.

"Он сразу сказал, что поедет за медалью. И тренеры не очень и важны в этот момент, сам себя настроишь и поедешь как надо. Он довольно ровно все заезды прошёл, а кто-то из соперников сломался", - говорит отец серебряного призёра Олимпиады в Южной Корее Михаил Трегубов.

А ведь изначально любимый сын не хотел ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Решение пересмотрел после того, как на Зимние игры не допустили его друга, красноярца Александра Третьякова. Надо было отстаивать честь российского скелетона. И когда коллеги из сборных США и Британии не захотели с ним здороваться перед стартами, послал их, как говорится, в известном направлении и уже в финале там же их и оставил. Олимпиада закончилась, сил нет. Сегодня Никита поспал часа четыре, завтра в ночь опять на сборы в Москву.

Блинчики и пирожки - любимые блюда Трегубова - это всё бабушкина прерогатива. Галина Михайловна - главная болельщица. "Без слёз и валерьянки не обходилось. Прыгала и скакала, все его почитатели так же кричали и волновались. Я им звонила и кричала: "Ура, наш мальчик!", - рассказывает бабушка серебряного призёра Олимпиады в Южной Корее Галина Трегубова.

Отдых Никите только снится, впереди чемпионат России, да и следующая Олимпиада не за горами. Надо ехать за золотом.

Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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