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05.03.18 11:39 Участник свадебного кортежа устроил стрельбу в центре Красноярска





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Однако в Сибири на нарушителей объявили охоту силовики. Сейчас личность стрелка устанавливается. А хозяин элитной легковушки из кортежа заплатит штраф. При обыске в салоне обнаружили травматический пистолет, хранящийся не по правилам.









В Красноярске свадьба закончилась полицейской погоней. Гости бракосочетания ехали кортежем по улице Ады Лебедевой. От переизбытка чувств один из приглашённых достал травматический пистолет и стал стрелять в воздух. Такая традиция существует на Кавказе.Однако в Сибири на нарушителей объявили охоту силовики. Сейчас личность стрелка устанавливается. А хозяин элитной легковушки из кортежа заплатит штраф. При обыске в салоне обнаружили травматический пистолет, хранящийся не по правилам.











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