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НОВОСТИ | Спорт





02.03.18 18:07 До старта красноярской Универсиады - ровно год



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Кроме больших строек, в городе идут глобальные реконструкции. От Дворца спорта имени Ивана Ярыгина остался только скелет - меняют всё. Цена вопроса - полтора миллиарда рублей. Здесь пройдут соревнования по кёрлингу.

"На сегодняшний день процентов на 50 работы выполнено, 30 сентября мы будем принимать дворец", - рассказал директор ДС им.И.Ярыгина Сергей Володин.

Вот уже два года мы ждём, когда и как изменится город. Объекты, которые строил частный бизнес, уже готовы, это аэропорт и арена "Платинум". А вот пространство вокруг арены пока не очень презентабельно. Рядом многоэтажка, в народе её прозвали "китайская стена", тут же неприглядные складские помещения - наследие промзоны. Часть зданий снесут, некоторые придётся завесить. Чиновники уверяют - в сроки укладываются.

"Будет около 20 тысяч квадратных метров только асфальтированного покрытия, можно будет на велосипедах кататься, на роликах. Легко будет сюда проехать, уехать, не будет никаких пробок, всё будет освещено", - рассказал руководитель управления капитального строительства Красноярска Дмитрий Кузнецов.

Кластер "Сопка". Тренировочный блок "Горный" - работы ещё много, но дети уже тренируются. Сегодня мы отмечаем последний рубеж - до Универсиады год, а завтра строителям и организаторам придётся ускориться. Мы на финишной прямой.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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