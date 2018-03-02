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02.03.18 18:07 До старта красноярской Универсиады - ровно год





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"На сегодняшний день процентов на 50 работы выполнено, 30 сентября мы будем принимать дворец", - рассказал директор ДС им.И.Ярыгина Сергей Володин.



Вот уже два года мы ждём, когда и как изменится город. Объекты, которые строил частный бизнес, уже готовы, это аэропорт и арена "Платинум". А вот пространство вокруг арены пока не очень презентабельно. Рядом многоэтажка, в народе её прозвали "китайская стена", тут же неприглядные складские помещения - наследие промзоны. Часть зданий снесут, некоторые придётся завесить. Чиновники уверяют - в сроки укладываются.



"Будет около 20 тысяч квадратных метров только асфальтированного покрытия, можно будет на велосипедах кататься, на роликах. Легко будет сюда проехать, уехать, не будет никаких пробок, всё будет освещено", - рассказал руководитель управления капитального строительства Красноярска Дмитрий Кузнецов.



Кластер "Сопка". Тренировочный блок "Горный" - работы ещё много, но дети уже тренируются. Сегодня мы отмечаем последний рубеж - до Универсиады год, а завтра строителям и организаторам придётся ускориться. Мы на финишной прямой.



Кроме больших строек, в городе идут глобальные реконструкции. От Дворца спорта имени Ивана Ярыгина остался только скелет - меняют всё. Цена вопроса - полтора миллиарда рублей. Здесь пройдут соревнования по кёрлингу."На сегодняшний день процентов на 50 работы выполнено, 30 сентября мы будем принимать дворец", - рассказал директор ДС им.И.Ярыгина Сергей Володин.Вот уже два года мы ждём, когда и как изменится город. Объекты, которые строил частный бизнес, уже готовы, это аэропорт и арена "Платинум". А вот пространство вокруг арены пока не очень презентабельно. Рядом многоэтажка, в народе её прозвали "китайская стена", тут же неприглядные складские помещения - наследие промзоны. Часть зданий снесут, некоторые придётся завесить. Чиновники уверяют - в сроки укладываются."Будет около 20 тысяч квадратных метров только асфальтированного покрытия, можно будет на велосипедах кататься, на роликах. Легко будет сюда проехать, уехать, не будет никаких пробок, всё будет освещено", - рассказал руководитель управления капитального строительства Красноярска Дмитрий Кузнецов.Кластер "Сопка". Тренировочный блок "Горный" - работы ещё много, но дети уже тренируются. Сегодня мы отмечаем последний рубеж - до Универсиады год, а завтра строителям и организаторам придётся ускориться. Мы на финишной прямой. Евгения ПЛОТНИКОВА













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