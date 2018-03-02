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02.03.18 17:40 В Красноярске начались продажи билетов на Универсиаду-2019



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Сегодня, ровно за год до Универсиады в Красноярске, начались продажи билетов на спортивные состязания. Их можно купить на сайте Студенческих игр. Пока в оборот пущены 30 тысяч квитков на восемь видов спорта. Среди них лыжные гонки, шорт-трек, хоккей с шайбой и другие. Цена за одно попадание на трибуны будит разниться от 100 до 7000 рублей - в зависимости от стадии турнира. Всего Универсиаду вживую увидят 580 тысяч человек.

"Какое-то количество билетов обязательно поступит в кассы на площадки, это будет разнесено, чтобы сейчас спекулянты не скупили. Они обязательно появятся в кассах, и в главном билетном центре, и на площадках", - пояснила генеральный директор билетного агентства Елена Глуховская.








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