НОВОСТИ | Спорт













02.03.18 17:42 Глава региона встретился с краевыми звёздами олимпийской сборной





Фото



Николай Олюнин, участник Зимней Олимпиады-2018: "К сожалению, я ожидал большего от этой Олимпиады. Но корейцы и их добродушие, как они встречали - огромный им поклон, очень хорошие люди".



Никита Трегубов, серебряный призёр Зимней Олимпиады-2018: "Нам в Красноярске было бы интересно, если бы было разукрашено всё за пределами спортивных объектов. Тогда у зрителей и местного населения было бы более праздничное настроение".



Алексей Стульнев, участник Зимней Олимпиады-2018: "Я думаю, она пройдёт на высшем уровне, как все спортивные праздники в нашей стране".











Перспективы предстоящей Универсиады в Красноярске с краевыми звёздами олимпийской сборной обсудил глава региона. Александр Усс вручил тренерам и спортсменам почётные грамоты, знаки отличия и памятные подарки. За серебро Никита Трегубов получил вознаграждение 2 миллиона рублей и пожизненную ежемесячную выплату 15 тысяч рублей. Наш регион в Пхёнчхане представляли 20 атлетов. Врио губернатора спросил у них, что можно перенять у корейской Олимпиады."К сожалению, я ожидал большего от этой Олимпиады. Но корейцы и их добродушие, как они встречали - огромный им поклон, очень хорошие люди"."Нам в Красноярске было бы интересно, если бы было разукрашено всё за пределами спортивных объектов. Тогда у зрителей и местного населения было бы более праздничное настроение"."Я думаю, она пройдёт на высшем уровне, как все спортивные праздники в нашей стране".







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













