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02.03.18 17:45 В красноярском ТЮЗе состоялся юбилейный показ спектакля "Алиса"





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"Этот спектакль обладает особенным свойством - он в каждом человеке пробуждает то, что в нём есть. Если человек добрый, хороший - он радуется, смеётся, открывает свою душу и получает удовольствие", - отмечает художественный руководитель постановки Роман Феодори.



"Основной упор был на визуал, на картинку: на цвет, на свет, на звукоряд, а слова, мне показалось, здесь не нужны", - добавляет художник-режиссёр Даниил Ахмедов.



Эксцентричный Шляпник, красная Королева, ожившие шахматные фигуры, близнецы Труляля и Траляля, которые вызывают в зале взрывы смеха. Зрители признаются, на спектакль приходят по несколько раз и открывают что-то новое.



- Для меня было неожиданностью, когда из разных сторон зала начали выбегать кролики.

- А мне нравилось, когда Алиса летала.

- Для меня было самым интересным, когда Алиса заходила в разные двери, там появлялись разные персонажи.

- Алиса нам очень нравится. Особенно то, что действие происходит со зрителем - это очень здорово.



Следующий спектакль пройдёт 11 марта. Алиса вновь увлечёт зрителей в мир чудес и заставит, как в детстве, поверить в волшебство.



В фантастический мир Льюиса Кэрролла зрители погружаются, едва переступив порог театра. Каждый мог сфотографироваться с белом кроликом, преобразиться в сказочного героя и принять участие в чаепитии. В этот вечер сцена ТЮЗа в 200-й раз превратилась в Страну чудес."Этот спектакль обладает особенным свойством - он в каждом человеке пробуждает то, что в нём есть. Если человек добрый, хороший - он радуется, смеётся, открывает свою душу и получает удовольствие", - отмечает художественный руководитель постановки Роман Феодори."Основной упор был на визуал, на картинку: на цвет, на свет, на звукоряд, а слова, мне показалось, здесь не нужны", - добавляет художник-режиссёр Даниил Ахмедов.Эксцентричный Шляпник, красная Королева, ожившие шахматные фигуры, близнецы Труляля и Траляля, которые вызывают в зале взрывы смеха. Зрители признаются, на спектакль приходят по несколько раз и открывают что-то новое.Следующий спектакль пройдёт 11 марта. Алиса вновь увлечёт зрителей в мир чудес и заставит, как в детстве, поверить в волшебство. Вероника УСКОВА











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