АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





02.03.18 17:45 В красноярском ТЮЗе состоялся юбилейный показ спектакля "Алиса"



Фото
В фантастический мир Льюиса Кэрролла зрители погружаются, едва переступив порог театра. Каждый мог сфотографироваться с белом кроликом, преобразиться в сказочного героя и принять участие в чаепитии. В этот вечер сцена ТЮЗа в 200-й раз превратилась в Страну чудес.

"Этот спектакль обладает особенным свойством - он в каждом человеке пробуждает то, что в нём есть. Если человек добрый, хороший - он радуется, смеётся, открывает свою душу и получает удовольствие", - отмечает художественный руководитель постановки Роман Феодори.

"Основной упор был на визуал, на картинку: на цвет, на свет, на звукоряд, а слова, мне показалось, здесь не нужны", - добавляет художник-режиссёр Даниил Ахмедов.

Эксцентричный Шляпник, красная Королева, ожившие шахматные фигуры, близнецы Труляля и Траляля, которые вызывают в зале взрывы смеха. Зрители признаются, на спектакль приходят по несколько раз и открывают что-то новое.

- Для меня было неожиданностью, когда из разных сторон зала начали выбегать кролики.
- А мне нравилось, когда Алиса летала.
- Для меня было самым интересным, когда Алиса заходила в разные двери, там появлялись разные персонажи.
- Алиса нам очень нравится. Особенно то, что действие происходит со зрителем - это очень здорово.

Следующий спектакль пройдёт 11 марта. Алиса вновь увлечёт зрителей в мир чудес и заставит, как в детстве, поверить в волшебство.

Вероника УСКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .