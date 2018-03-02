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02.03.18 17:39 В Красноярск приехал министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской





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В правительстве края состоялось совещание, посвящённое вопросам экологии. В частности, 300 основных российских предприятий-загрязнителей, а в их число входит и Красноярская ТЭЦ-1, должны к 2019 году начать программы модернизации.



"Необходим ряд мер, связанных с модернизацией и других промышленных предприятий. Есть вопросы, связанные с транспортом. Будем обсуждать и многие другие шаги, которые нужно сделать. Но то, что это повлияет - это я могу подтвердить", - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.



Подробности в следующих выпусках "Вестей".



В Красноярск приехал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Цель его приезда - организация работы по улучшению экологической ситуации в краевом центре. Напомним, такое поручение дал президент Владимир Путин во время визита в Красноярск в феврале этого года. В итоге будет создана рабочая группа, в которую войдут представители как региональных властей, так и нескольких федеральных министерств.В правительстве края состоялось совещание, посвящённое вопросам экологии. В частности, 300 основных российских предприятий-загрязнителей, а в их число входит и Красноярская ТЭЦ-1, должны к 2019 году начать программы модернизации."Необходим ряд мер, связанных с модернизацией и других промышленных предприятий. Есть вопросы, связанные с транспортом. Будем обсуждать и многие другие шаги, которые нужно сделать. Но то, что это повлияет - это я могу подтвердить", - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.Подробности в следующих выпусках "Вестей".

















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