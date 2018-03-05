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05.03.18 11:42 Футболисты "Енисея" разгромили курский "Авангард"





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Дважды отличился новичок красно-синих сербский нападающий Марко Обрадович. "Енисей" сохраняет лидерство в турнире и имеет все шансы на выход в Премьер-лигу.







Футбол вернулся в Красноярск. В первом после перерыва матче ФНЛ "Енисей" принимал курский "Авангард". Команда Дмитрия Аленичева показала уверенную игру и разгромила гостей со счётом 3:0.Дважды отличился новичок красно-синих сербский нападающий Марко Обрадович. "Енисей" сохраняет лидерство в турнире и имеет все шансы на выход в Премьер-лигу.











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