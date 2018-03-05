НОВОСТИ | Общество













05.03.18 17:43 Красноярский край получит миллиард на ясли





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Как заявили в министерстве образования, на выделенные средства за два года в крае планируется построить восемь детских садов. Места, где появятся новые дошкольные учреждения, определят позднее, но уже ясно, что наиболее высокую потребность в них испытывает Красноярск.







Из федерального бюджета Красноярскому краю выделят более одного миллиарда рублей на создание ясельных мест в детских садах. Распоряжение подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Согласно документу, размер федеральной субсидии в 2018 году составит 500 миллиардов рублей и 502 в 2019-м. Деньги рассчитаны в соответствии с количеством малышей до 3-х лет, которым не хватило места в яслях.Как заявили в министерстве образования, на выделенные средства за два года в крае планируется построить восемь детских садов. Места, где появятся новые дошкольные учреждения, определят позднее, но уже ясно, что наиболее высокую потребность в них испытывает Красноярск.











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