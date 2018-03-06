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06.03.18 08:37 Аэропорт "Красноярск" может получить статус международного грузового хаба





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"В непосредственной близости от аэропорта проходит федеральная трасса Р-255 "Сибирь", через Красноярск проходит главная ж/д-артерия - Транссибирская магистраль, и конечно, инфраструктура самого аэропорта. Полоса, на которую вы приземлились, может принимать все виды судов", - пояснил руководитель проекта создания международного транспортно-логистического и производственного центра Максим Голубоцкий.



"Очень большое количество перелётов идёт через московский авиаузел, эта ситуация должна меняться, перелёты должны проходить через региональные хабы. Красноярск вполне будет претендовать на роль такого хаба, причём не только регионального, но и международного. Огромный потенциал у аэропорта, он полностью будет соответствовать всем требованиям", - отметил заместитель министра экономического развития РФ Михаил Расстригин.



Планируется строительство складских помещений временного и длительного хранения грузов, производственных сооружений, железнодорожной ветки. Кроме того, наш регион может стать особой экономической зоной.



Красноярский край претендует на статус особой экономической именно промышленной зоны, этот проект уже презентовали президенту и сегодня заместителю министра экономического развития. Подобные зоны в России есть в Самарской, Липецкой, Московской, Свердловской областях и Татарстане.



Это значит, что вокруг аэропорта будут созданы сопутствующие производства. К примеру, из Китая в Красноярск будут привозить детали, а увозить уже готовую продукцию, допустим, в Европу. "Мы будем привлекать тарифной политикой, особыми механизмами, присущими особой экономической зоне. Допустим, если создавать территории опережающего социально-экономического развития, 30% таможенных платежей можно не платить - такие условия, такие преференции", - пояснил и.о. министра экономического развития Красноярского края Сергей Верещагин.



В 2017 грузовой поток вырос на 15 процентов. В 2018, по прогнозам, он должен увеличиться ещё в три раза.



Багажное отделение - гордость аэропорта "Красноярск" - первая точка в экскурсии по зданию для заместителя министра экономразвития России. Михаил Расстригин прилетел сегодня, и первым ему презентовали проект развития воздушной гавани. В крае должен появиться международный грузовой хаб."В непосредственной близости от аэропорта проходит федеральная трасса Р-255 "Сибирь", через Красноярск проходит главная ж/д-артерия - Транссибирская магистраль, и конечно, инфраструктура самого аэропорта. Полоса, на которую вы приземлились, может принимать все виды судов", - пояснил руководитель проекта создания международного транспортно-логистического и производственного центра Максим Голубоцкий."Очень большое количество перелётов идёт через московский авиаузел, эта ситуация должна меняться, перелёты должны проходить через региональные хабы. Красноярск вполне будет претендовать на роль такого хаба, причём не только регионального, но и международного. Огромный потенциал у аэропорта, он полностью будет соответствовать всем требованиям", - отметил заместитель министра экономического развития РФ Михаил Расстригин.Планируется строительство складских помещений временного и длительного хранения грузов, производственных сооружений, железнодорожной ветки. Кроме того, наш регион может стать особой экономической зоной.Красноярский край претендует на статус особой экономической именно промышленной зоны, этот проект уже презентовали президенту и сегодня заместителю министра экономического развития. Подобные зоны в России есть в Самарской, Липецкой, Московской, Свердловской областях и Татарстане.Это значит, что вокруг аэропорта будут созданы сопутствующие производства. К примеру, из Китая в Красноярск будут привозить детали, а увозить уже готовую продукцию, допустим, в Европу. "Мы будем привлекать тарифной политикой, особыми механизмами, присущими особой экономической зоне. Допустим, если создавать территории опережающего социально-экономического развития, 30% таможенных платежей можно не платить - такие условия, такие преференции", - пояснил и.о. министра экономического развития Красноярского края Сергей Верещагин.В 2017 грузовой поток вырос на 15 процентов. В 2018, по прогнозам, он должен увеличиться ещё в три раза. Мария СЕМЁНОВА











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