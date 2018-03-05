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05.03.18 17:40 На главврача красноярского перинатального центра завели второе уголовное дело



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Второе уголовное дело возбудили в отношении главврача краевого центра охраны материнства и детства Андрея Павлова. Об этом заявили в ФСБ. Напомним, что сейчас Павлов находится в СИЗО по другому делу. По версии следствия, он незаконно получал деньги от предпринимателей, с кем заключал сделки на поставку в больницу товаров медицинского назначения, 10% от каждого контракта. В этот раз Андрея Павлова обвиняют в получении взятки от красноярского бизнесмена. Свою вину подозреваемый не признаёт.

"Было установлено, что действуя в рамках ранее подписанного контракта, Павлов предложил бизнесмену заключить допсоглашение на поставку расходных материалов для оборудования центра. За такую возможность он потребовал с бизнесмена 120 тысяч рублей. Предприниматель ответил согласием и 21 декабря 2017 года Павлов получил очередную взятку от данного предпринимателя также через посредника", - сообщила пресс-секретарь УФСБ России по Красноярскому краю Марина Моисеева.







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