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05.03.18 17:39 Ремонтировать Коммунальный мост будет другой подрядчик





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6 марта мэр Сергей Ерёмин расскажет о причинах такого поворота событий и какими будут дальнейшие действия. Перекрывать мост летом не будут, но водителям всё же придётся потерпеть работы по замене асфальтового покрытия. Федеральные средства перераспределят на другие объекты.







Коммунальный мост в этом году перекрывать не будут. Власти расторгают контракт с компанией "Сибиряк", которая занималась ремонтом переправы в прошлом году. Кто заменит "Сибиряк", пока неизвестно, но в администрации Красноярска заявили, что решение заказчика и подрядчика обоюдное.6 марта мэр Сергей Ерёмин расскажет о причинах такого поворота событий и какими будут дальнейшие действия. Перекрывать мост летом не будут, но водителям всё же придётся потерпеть работы по замене асфальтового покрытия. Федеральные средства перераспределят на другие объекты.











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