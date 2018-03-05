Коммунальный мост в этом году перекрывать не будут. Власти расторгают контракт с компанией "Сибиряк", которая занималась ремонтом переправы в прошлом году. Кто заменит "Сибиряк", пока неизвестно, но в администрации Красноярска заявили, что решение заказчика и подрядчика обоюдное.
6 марта мэр Сергей Ерёмин расскажет о причинах такого поворота событий и какими будут дальнейшие действия. Перекрывать мост летом не будут, но водителям всё же придётся потерпеть работы по замене асфальтового покрытия. Федеральные средства перераспределят на другие объекты.