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05.03.18 17:41 Минусинских полицейских подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями





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В Минусинском районе полицейские подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщают в Следственном комитете, руководитель и заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями минусинской полиции знали о том, что двое жителей Минусинска организовали производство контрафактного алкоголя, около двух лет не принимали меры по пресечению их деятельности. Более того, они сообщали бутлегерам о рейдах, помогая им уйти от ответственности. Подозреваемые уволены из органов внутренних дел, возбуждено уголовное дело.











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