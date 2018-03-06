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06.03.18 08:46 Контролировать честность выборов будут несколько тысяч независимых наблюдателей





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Планируется, что в качестве наблюдателей отберут более 2-х тысяч добровольцев. Также специально для этих выборов создан сервис, на который наблюдатели оперативно смогут отправлять информацию обо всех нарушениях.



"Мы организуем работу горячей линии - 8-908-011-48-22. Мы совершенно осмысленно выбрали федеральный формат, потому что к этому телефону будут подключены все месенджеры, необходимые для обмена текстами и изображениями: Viber, Telegram, WhatsApp. В день голосования мы намерены оперативно и эффективно реагировать на все сигналы", - пояснила член избирательной комиссии Красноярского края Алина Алмиева.





Контролировать честность выборов 18 марта будут несколько тысяч независимых наблюдателей - об этом заявили в избирательной комиссии Красноярского края. Кампания этого года отличается от прежних тем, что ранее субъектами назначения наблюдателей на всех выборах являлись в основном кандидаты и политические партии. Теперь ситуация изменилась: наблюдателями стали органы общественного контроля, в Красноярском крае это Гражданская ассамблея.Планируется, что в качестве наблюдателей отберут более 2-х тысяч добровольцев. Также специально для этих выборов создан сервис, на который наблюдатели оперативно смогут отправлять информацию обо всех нарушениях."Мы организуем работу горячей линии -. Мы совершенно осмысленно выбрали федеральный формат, потому что к этому телефону будут подключены все месенджеры, необходимые для обмена текстами и изображениями: Viber, Telegram, WhatsApp. В день голосования мы намерены оперативно и эффективно реагировать на все сигналы", - пояснила член избирательной комиссии Красноярского края Алина Алмиева.







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