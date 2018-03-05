НОВОСТИ | Спорт













05.03.18 17:44 В Бобровом логу проходят тестовые соревнования перед Универсиадой





Фото



"Именно полотно достаточно жёсткое. Обычно либо жёсткий снег, цепкий, агрессивный, либо пухляк. Сейчас было тяжело, потому что был лёд", - поделилась победительница этапа кубка России Настя Горностаева.



Но таковы требования высших мировых стандартов. Соревнования не зря называют тестовыми. Главная задача турнира - отточить взаимодействие судей, спортивных делегаций, технических служб и волонтёров перед Универсиадой-2019.



"Вплоть до таких мелких нюансов, как подогрев или тепловая пушка в палатке на финише, где сидят люди, связанные с электроникой. Пришёл судья замёрзший, а пушка не работает. Сегодня именно такие технические моменты отрабатываются", - пояснил член президиума Федерации горнолыжного спорта Валерий Цыганов.



Всего в Красноярск приехали 150 горнолыжников из 17 регионов страны. Они разыграют медали в четырёх дисциплинах. Самое зрелищное организаторы припасли на последние дни соревнований - 8-9 марта: скоростной спуск и параллельные командные соревнования. Это новая дисциплина, где спортсмены по очереди спускаются с горы и могут видеть, как спускаются их соперники, поэтому важна не только выучка и мастерство, но и психологическая подготовка.



Сегодня на старт вышли девушки. В слаломе не всем молодым горнолыжницам хватило мастерства доехать до финиша. Часто падали. На необычно жёстком для России покрытии москвичка Настя Горностаева сумела завоевала высшую награду."Именно полотно достаточно жёсткое. Обычно либо жёсткий снег, цепкий, агрессивный, либо пухляк. Сейчас было тяжело, потому что был лёд", - поделилась победительница этапа кубка России Настя Горностаева.Но таковы требования высших мировых стандартов. Соревнования не зря называют тестовыми. Главная задача турнира - отточить взаимодействие судей, спортивных делегаций, технических служб и волонтёров перед Универсиадой-2019."Вплоть до таких мелких нюансов, как подогрев или тепловая пушка в палатке на финише, где сидят люди, связанные с электроникой. Пришёл судья замёрзший, а пушка не работает. Сегодня именно такие технические моменты отрабатываются", - пояснил член президиума Федерации горнолыжного спорта Валерий Цыганов.Всего в Красноярск приехали 150 горнолыжников из 17 регионов страны. Они разыграют медали в четырёх дисциплинах. Самое зрелищное организаторы припасли на последние дни соревнований - 8-9 марта: скоростной спуск и параллельные командные соревнования. Это новая дисциплина, где спортсмены по очереди спускаются с горы и могут видеть, как спускаются их соперники, поэтому важна не только выучка и мастерство, но и психологическая подготовка. Роман РЫКОВ











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













