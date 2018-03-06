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06.03.18 11:44 В отравлении красноярских кадетов обвинили работника столовой





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После проверки специалистов Роспотребнадзора Красноярского края был установлен вероятный источник инфекции - это работник кадетского корпуса, который раскладывал еду в чашки и сервировал столы. В его крови обнаружена РНК норовирусов - микроб, вызывающий заболевания желудочно-кишечного тракта.







В отравлении 25 кадетов в Красноярске обвинили работника столовой. Напомним, на прошлой неделе у воспитанников красноярского кадетского корпуса обнаружили признаки отравления , всё это учащиеся 5-6 классов корпуса. Один ребёнок был госпитализирован.После проверки специалистов Роспотребнадзора Красноярского края был установлен вероятный источник инфекции - это работник кадетского корпуса, который раскладывал еду в чашки и сервировал столы. В его крови обнаружена РНК норовирусов - микроб, вызывающий заболевания желудочно-кишечного тракта.











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