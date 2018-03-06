В отравлении 25 кадетов в Красноярске обвинили работника столовой. Напомним, на прошлой неделе у воспитанников красноярского кадетского корпуса обнаружили признаки отравления, всё это учащиеся 5-6 классов корпуса. Один ребёнок был госпитализирован.
После проверки специалистов Роспотребнадзора Красноярского края был установлен вероятный источник инфекции - это работник кадетского корпуса, который раскладывал еду в чашки и сервировал столы. В его крови обнаружена РНК норовирусов - микроб, вызывающий заболевания желудочно-кишечного тракта.