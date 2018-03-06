НОВОСТИ | Общество













06.03.18 11:46 В Красноярске началась подготовка к паводкам





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Специалисты уже изучили опасные места. Началась очистка труб водосбросов и ливневой канализации, берегов рек от растительности и мусора. На период паводка, его в Красноярске ожидают с середины апреля до середины мая, будет установлен постоянный контроль уровня воды в малых реках.







В Красноярске началась подготовка к паводкам. В зоне риска участки в руслах рек Бугач, Кача, Паниковка, Базаиха, расположенные на береговой линии Енисея, а также в русле ручьёв Серебряный и Бугачёвский. Кроме того, ряд городских территорий находятся на пути схода талых вод с Караульной, Афонтовой и Дрокинской гор, Шумковского и Кузнецовского плато и Торгашинского кряжа.Специалисты уже изучили опасные места. Началась очистка труб водосбросов и ливневой канализации, берегов рек от растительности и мусора. На период паводка, его в Красноярске ожидают с середины апреля до середины мая, будет установлен постоянный контроль уровня воды в малых реках.







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