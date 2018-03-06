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06.03.18 11:40 Четвёртый красноярский мост официально назван Николаевским





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Четвёртый мост через реку Енисей в Красноярске официально назван Николаевским. Глава краевого центра Сергей Ерёмин подписал соответствующее постановление. Напомним, новое название переправы определили 28 февраля на заседании комиссии по наименованию и переименованию внутригородских объектов. Тогда на выбор были предложены несколько вариантов, а именно: Афонтовский, Юдинский, Четвёртый, Николаевский и Кошкин. В итоге комиссия посчитала вариант Николаевский самым приемлемым и исторически оправданным.











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