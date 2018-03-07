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07.03.18 08:44 В Красноярске может появиться технологическая долина



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Алюминиевая ассоциация представила властям проект "Красноярской технологической долины", который благодаря инициативе ассоциации может расположиться на КраМЗе. По их словам, уже многое создано: есть готовая инфраструктура, свободные цеха для будущего высокотехнологичного производства, есть сырьё - алюминиевый завод по соседству.

"Новые производства по выпуску колёсных дисков, широкого профиля, строительных материалов, товаров для сельского хозяйства. Целый ряд направлений, где используется алюминий или сплавы", - пояснил руководитель проекта "Красноярская технологическая долина" (Алюминиевая ассоциация) Игорь Марчев.

Ежегодно в Россию ввозят около 200 тысяч тонн алюминиевых товаров. Из этого 70 процентов можно производить в России благодаря перспективным импортозамещающим проектам - таким, как Технологическая долина. Чтобы запустить проект, нужно получить статус особой экономической зоны.

"Это решение федерального уровня, это постановление правительства; чтобы оно было подписано председателем правительства, нужно провести большой объём работы: подготовить документы, выполнить проект планировки, экономику досчитать. Если будет принято решение в течение ближайших 3-4 месяцев по созданию особой экономической зоны, то этот проект мы запустим в эксплуатацию через два года", - пояснил и.о. министра экономического развития края Сергей Верещагин.

Чиновники и бизнес убеждены - создание подобных высокотехнологичных кластеров стимулирует формирование благоприятных условий для инвестиций, даёт импульс роста перерабатывающей промышленности России, и как следствие, улучшает социально-экономический климат территории.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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