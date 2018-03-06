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НОВОСТИ | Общество





06.03.18 17:41 Жители Миндерлы жалуются на табун бесхозных лошадей



Фото
В Миндерле сейчас на две тысячи жителей приходится более 400 коров и лошадей, которые бродят по деревне и как олени добывают корм из-под снега. В поисках пищи брошенные животные вышли на свалку. Сейчас здесь около 30 лошадей питаются мусором. Ещё несколько десятков пасутся неподалёку. Это стадо совершает набеги на участки местных жителей.

Как уверяют жители, это стадо предприниматели привезли из другого района. Ещё летом животные вытоптали все пастбища и домашнему скоту не осталось ни клочка зелени. Пастух, который должен бы следить за животными, похоже, бессилен, грозится разбить камеру и отрицает всё.

- Они питаются мусором. Мы только что были на мусорке.
- Каким мусором?
- Вот этим самым мусором.
- Если бы они мусор ели, то давно передохли бы. Жителям заняться нечем. Пусть бумаги покажут, что это их пастбища везде.

"Все улицы загажены. Пройти невыносимо. Мы говорим: почему наши коровы сегодня голодные? А нам отвечают: а нам пасти негде. Как негде? У нас такие поля, много травы, но нам негде пасти", - негодует жительница Миндерлы Елена Грушина.

"Никто не действует. И из жителей никто не действует. Надо собираться коллективно. Вот такой народ у нас - не хочет идти", - добавляет жительница Миндерлы Анастасия Иванова.

Не могут убрать животных с улиц и местные власти. Глава сельсовета уверяет, предпринимателя, владельца стада, арестовали по подозрению в махинациях с грантами на развитие фермерского хозяйства и теперь ответственных не найти. "Сейчас пока жалуются жители, которые имеют свой частный скот, что пастбища вытаптывают, негде пасти будет. Придёт весна - будут жаловаться те, кому изгороди сломают в огороде. Эти лошади привезены из Саянского района. В Саянском районе они несколько лет терроризировали какое-то село. Хозяина нет, он сидит в тюрьме. Разговаривать предметно не с кем", - пояснил глава Миндерлинского сельсовета Эдуард Горн.

Как долго лошади смогут прожить на подножном корме - неизвестно. А падёж скота в таком количестве может привести к экологической катастрофе.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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