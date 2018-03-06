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Как уверяют жители, это стадо предприниматели привезли из другого района. Ещё летом животные вытоптали все пастбища и домашнему скоту не осталось ни клочка зелени. Пастух, который должен бы следить за животными, похоже, бессилен, грозится разбить камеру и отрицает всё.
- Они питаются мусором. Мы только что были на мусорке.
- Каким мусором?
- Вот этим самым мусором.
- Если бы они мусор ели, то давно передохли бы. Жителям заняться нечем. Пусть бумаги покажут, что это их пастбища везде.
"Все улицы загажены. Пройти невыносимо. Мы говорим: почему наши коровы сегодня голодные? А нам отвечают: а нам пасти негде. Как негде? У нас такие поля, много травы, но нам негде пасти", - негодует жительница Миндерлы Елена Грушина.
"Никто не действует. И из жителей никто не действует. Надо собираться коллективно. Вот такой народ у нас - не хочет идти", - добавляет жительница Миндерлы Анастасия Иванова.
Не могут убрать животных с улиц и местные власти. Глава сельсовета уверяет, предпринимателя, владельца стада, арестовали по подозрению в махинациях с грантами на развитие фермерского хозяйства и теперь ответственных не найти. "Сейчас пока жалуются жители, которые имеют свой частный скот, что пастбища вытаптывают, негде пасти будет. Придёт весна - будут жаловаться те, кому изгороди сломают в огороде. Эти лошади привезены из Саянского района. В Саянском районе они несколько лет терроризировали какое-то село. Хозяина нет, он сидит в тюрьме. Разговаривать предметно не с кем", - пояснил глава Миндерлинского сельсовета Эдуард Горн.
Как долго лошади смогут прожить на подножном корме - неизвестно. А падёж скота в таком количестве может привести к экологической катастрофе.
Владимир ЖАРИНОВ
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