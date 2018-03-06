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НОВОСТИ | Политика





06.03.18 17:44 Глава региона и председатель крайизбиркома обсудили готовность к выборам



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До выборов президента России осталось 12 дней. Сегодня готовность к ним в Красноярском крае с председателем избиркома Алексеем Подушкиным обсудил глава региона Александр Усс. На данный момент все территориальные избирательные комиссии и 759 участков оборудованы системой видеонаблюдения. В Красноярске в процессе установки металлодетекторы. КОИБы будут работать в 378 участках.

Параллельное голосование за проекты реконструкции парков, улиц и скверов по федеральной программе формирования комфортной городской среды должно быть организовано рядом, а не в самих избирательных участках, как и любые другие многочисленные акции, запланированные на 18 марта - в день возвращения Крыма в Россию.

"Эти проекты не могут реализовываться непосредственно в помещениях для голосования. Там могут проходить только выборы президента. Рядом с избирательным участком, может, в этом помещении, но отдельно от помещения для голосования могут проходить те или иные опросы. Но они не должны мешать процессу, никак не брендированы нашей символикой. Мы проводим только выборы президента России. С соблюдением всех правил это допустимо", - пояснил председатель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин.








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