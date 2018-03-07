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НОВОСТИ | Общество





07.03.18 08:48 Бездомных животных в Красноярске вновь намерены усыплять



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В Красноярске вновь начнут массово убивать бездомных животных. Напомним, сейчас хвостатых ловят, стерилизуют или кастрируют и отпускают на волю. Сегодня в департаменте горхозяйства готовят изменения в регламент. По планам, если за 10 дней в пункте передержки бездомному зверю не нашли хозяина, пса не выпустят на улицу, а усыпят. Пока поправка об эвтаназии находится на рассмотрении. В администрации на такой шаг пошли из-за участившихся случаев агрессии от уже обработанных ветеринарами животных.

"Например, в микрорайоне Солнечный уже практически все собаки с бирками на ушах, т.е. прошли через пункт передержки, были осмотрены ветеринарами. Некоторые по несколько раз побывали на пункте передержки. Но люди всё равно на них жалуются. Эту ситуацию нужно как-то решать", - отметила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Трушкова.

Против нововведений выступили зоозащитники. По их данным, власти уже пытались принять аналогичные поправки два года назад. Тогда на сторону общественников встала прокуратура, ведь по краевому закону уничтожать здоровых и неагрессивных бездомных собак в регионе нельзя.

"Сейчас, видимо, опять появилось желание всех собак уничтожить. Напишем в прокуратуру, приложим документ 2016 года. Эта поправка полностью не соответствует краевому закону", - пояснил общественный деятель, зоозащитник Юрий Раилко.
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