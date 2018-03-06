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06.03.18 17:39 В 2018 году Коммунальный мост ремонтировать не будут





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"Когда вскрыли основное покрытие моста, многое пришлось переделывать. Я объективно понимаю, что с таким подходом заходить на основное русло нет никакой возможности, с точки зрения даже технического, технологического, да и юридического исполнения контракта, поэтому было принято такое решение", - пояснил глава Красноярска Сергей Ерёмин.







Капитального ремонта Коммунального моста в Красноярске не будет. По крайней мере, в 2018-м. Об этом заявил глава города Сергей Ерёмин. С подрядчиком - компанией "Сибиряк" - расторгается контракт, по обоюдному согласию. Руководство города решило, что мост предварительно нужно серьёзно обследовать, а это работа не одного дня. Повлиял в том числе прошлогодний опыт ремонта участка переправы над Абаканской протокой. То, что строители увидели, когда вскрыли мост, не соответствует изначальным проектам."Когда вскрыли основное покрытие моста, многое пришлось переделывать. Я объективно понимаю, что с таким подходом заходить на основное русло нет никакой возможности, с точки зрения даже технического, технологического, да и юридического исполнения контракта, поэтому было принято такое решение", - пояснил глава Красноярска Сергей Ерёмин.











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