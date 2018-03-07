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07.03.18 08:52 Регбисты "Красного Яра" получили открепительные удостоверения для голосования за границей



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В территориальной комиссии Железнодорожного района необычные гости - регбисты "Красного Яра". Клуб за свою историю десять раз становился чемпионом России, за него на поле сражаются мастера игры с мячом, и каждый из них - человек с активной гражданской позицией. Владимир Руденко получает открепительный первым. Вспоминает, среди коллег по команде случаются и политические диспуты.

"У всех свои позиции, свои взгляды на развитие страны. Также всё обсуждаем. Выборы президента - наша команда будет за пределами РФ, мы не можем пропустить это событие, поэтому взяли открепительные, будет голосовать за границей", - рассказал игрок РК "Красный Яр" Владимир Руденко.

18 марта, в день выборов, команда будет в Португалии. Власти Лиссабона уже предупреждены, специально для красноярцев будет организовано голосование. За рубежом сибиряки будут набираться премудростей европейских навыков игры.

"На этой тренировочной базе готовились сборные Англии, Ирландии и хорошие зарубежные европейские клубы", - пояснил главный тренер РК "Красный Яр" Игорь Николайчук.

Клуб будет отсутствовать в Красноярске весь март. После штурма зарубежной тренировочной базы они отправятся в Краснодар. Там на поле сойдутся с "Енисеем-СТМ". И только после вернутся в Сибирь. Первый домашний матч 21 апреля.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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