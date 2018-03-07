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07.03.18 11:44 Красноярские хирурги получили престижную награду





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Красноярские хирурги признаны одними из лучших в стране. Высокую оценку от российских и зарубежных коллег наши врачи получили в Москве на профессиональном саммите. Опыт красноярцев в проведении внутрисосудистой операции на открытом сердце после его остановки заслужил на мероприятии высшую награду. Она считается престижной, потому что даётся за практические успехи в медицине.











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