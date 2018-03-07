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07.03.18 11:47 На паралимпиаду в Корею поедут два красноярских спортсмена





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Красноярский край на Паралимпиаде будут представлять два спортсмена. В Южную Корею отправится Алексей Бугаев - двукратный чемпион среди горнолыжников с поражением опорно-двигательного аппарата. Покорять заснеженные склоны будет и норильчанин Валерий Редкозубов - за его спиной также два золота на Паралимпийских играх, выступит он среди спортсменов с нарушением зрения. Соревнования в Пхёнчхане начнутся 9 марта.







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