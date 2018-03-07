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07.03.18 11:42 На Взлётке взорвался и сгорел автомобиль





Сегодня ночью на Взлётке взорвался и сгорел автомобиль. Инцидент произошёл на улице 78 Добровольческой бригады, во дворе жилого дома. Видео пожара выложили в Интернет очевидцы, они утверждают, что пожарные не смогли проехать к месту возгорания - вся территория была заставлена машинами, и тянули рукава от самого въезда во двор. Автомобиль в итоге сгорел дотла, а хозяин соседнего внедорожника едва успел отъехать в сторону, чтобы не загореться самому.







Сегодня ночью на Взлётке взорвался и сгорел автомобиль. Инцидент произошёл на улице 78 Добровольческой бригады, во дворе жилого дома. Видео пожара выложили в Интернет очевидцы, они утверждают, что пожарные не смогли проехать к месту возгорания - вся территория была заставлена машинами, и тянули рукава от самого въезда во двор. Автомобиль в итоге сгорел дотла, а хозяин соседнего внедорожника едва успел отъехать в сторону, чтобы не загореться самому.







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