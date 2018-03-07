НОВОСТИ | Общество













07.03.18 11:50 В Красноярске началась массовая продажа тюльпанов





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Некоторые ночевали на рыбном месте по улице Высотная уже сегодня. С утра мужчины поздравляли женщин-коллег на работе. Днём покупательская активность спала. В эпоху тотальной экономии цветы уже не кажутся таким уж дешёвым удовольствием. Ветка мимозы из Сочи обойдётся в 100 рублей. Тюльпаны из Новосибирска - 70 рублей за штуку, но если брать большой букет, можно сторговаться подешевле.



Торговля цветами последние годы не приносит большой доход, жалуются бизнесмены. Ценники сбивают гипермаркеты - до сотни за 5 штук. Машин много - товар один. Чтобы привлечь внимание, приходится творчески подходить к организации бизнеса: рисовать плакаты, использовать иллюминацию, крутить тюльпаны из шариков.



Мужчины предпочитают радовать женщин цветами с утра 8 марта, поэтому большинство машин будут стоять на дежурстве всю ночь.



Жёлтые тюльпаны сегодня - хит №1. Константин специально скачал песню Наташи Королёвой, чтобы его "Жигули" не остались незамеченными. "Вся ночь ещё впереди. А музыка настроение поднимает", - рассказывает продавец цветов.Некоторые ночевали на рыбном месте по улице Высотная уже сегодня. С утра мужчины поздравляли женщин-коллег на работе. Днём покупательская активность спала. В эпоху тотальной экономии цветы уже не кажутся таким уж дешёвым удовольствием. Ветка мимозы из Сочи обойдётся в 100 рублей. Тюльпаны из Новосибирска - 70 рублей за штуку, но если брать большой букет, можно сторговаться подешевле.Торговля цветами последние годы не приносит большой доход, жалуются бизнесмены. Ценники сбивают гипермаркеты - до сотни за 5 штук. Машин много - товар один. Чтобы привлечь внимание, приходится творчески подходить к организации бизнеса: рисовать плакаты, использовать иллюминацию, крутить тюльпаны из шариков.Мужчины предпочитают радовать женщин цветами с утра 8 марта, поэтому большинство машин будут стоять на дежурстве всю ночь. Вадим КУЛИКОВ

















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