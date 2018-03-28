НОВОСТИ | Общество













28.03.18 11:50 Ученики Рощинской школы изготавливают картины из стекла





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"Стекло не режется, ещё не было случая, чтобы кто-то порезал палец. Оно хорошо вымыто, просушено. Бросовый материал, он подешевле и очень красиво - как изумрудики", - рассказывает вахтёр Галина Королёва.



Картины в школе повсюду - в классах, в коридорах. Официально Галина Николаевна работает вахтёром. Школа небольшая, учатся дети из пяти деревень, уроки заканчиваются у всех в разное время, чтобы дисциплину не нарушали, школу не разносили, организовала уроки по картинотворению. Парты поставили прямо в коридоре - у главного входа.



"Сначала мы переживали, что эти хрупкие изделия будут ломаться, дети будут их портить, но нет. Школа небольшая, нет ни одного кабинета, где бы не висела детская работа", - отмечает директор Рощинской школы Татьяна Джанакавова.



Сейчас школа готовится к юбилею, встречать гостей планируют большой выставкой картин. Надеются кое-что продать. Деньги нужны на рамки для новых работ.



Картины с эффектом 3D знает весь Уярский район. Это гордость и фирменный секрет школы в посёлке Роща. С виду обычная картинка, но часть рисунка выложена из стекла. Заготовки делает Галина Королёва, летом даже жители соседних деревень везут к ней в ограду пустые бутылки. Дальше бутылки нужно правильно разбить."Стекло не режется, ещё не было случая, чтобы кто-то порезал палец. Оно хорошо вымыто, просушено. Бросовый материал, он подешевле и очень красиво - как изумрудики", - рассказывает вахтёр Галина Королёва.Картины в школе повсюду - в классах, в коридорах. Официально Галина Николаевна работает вахтёром. Школа небольшая, учатся дети из пяти деревень, уроки заканчиваются у всех в разное время, чтобы дисциплину не нарушали, школу не разносили, организовала уроки по картинотворению. Парты поставили прямо в коридоре - у главного входа."Сначала мы переживали, что эти хрупкие изделия будут ломаться, дети будут их портить, но нет. Школа небольшая, нет ни одного кабинета, где бы не висела детская работа", - отмечает директор Рощинской школы Татьяна Джанакавова.Сейчас школа готовится к юбилею, встречать гостей планируют большой выставкой картин. Надеются кое-что продать. Деньги нужны на рамки для новых работ. Евгения ПЛОТНИКОВА

















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