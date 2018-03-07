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07.03.18 17:43 2018-й объявлен годом борьбы с раком молочной железы





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Красноярские врачи успокаивают: статистика растёт и за счёт больших успехов в ранней диагностике опасной болезни. У 72% пациентов обнаружили опухоль на начальной стадии, когда высок шанс успешного и более лёгкого излечения. Чтобы увеличить возможность ранней диагностики, по программе здравоохранения отдалённые от краевого центра поликлиники и районные больницы будут обеспечиваться маммографами.



"Эта программа в 2018-2019 годах в Красноярском крае министерством здравоохранения будет продолжена. На юг Красноярского края необходима ещё передвижная маммографическая установка, которая сможет ездить в отдалённые районы и делать рентгенологические исследования у женщин в тех территориях, где маммографа нет", - пояснил главный врач краевого онкологического диспансера Андрей Модестов.









2018-й объявлен годом борьбы с раком молочной железы. Именно этот вид злокачественной опухоли в Красноярском крае встречается чаще всего. За последние пять лет заболеваемость им выросла более чем на 10 процентов.Красноярские врачи успокаивают: статистика растёт и за счёт больших успехов в ранней диагностике опасной болезни. У 72% пациентов обнаружили опухоль на начальной стадии, когда высок шанс успешного и более лёгкого излечения. Чтобы увеличить возможность ранней диагностики, по программе здравоохранения отдалённые от краевого центра поликлиники и районные больницы будут обеспечиваться маммографами."Эта программа в 2018-2019 годах в Красноярском крае министерством здравоохранения будет продолжена. На юг Красноярского края необходима ещё передвижная маммографическая установка, которая сможет ездить в отдалённые районы и делать рентгенологические исследования у женщин в тех территориях, где маммографа нет", - пояснил главный врач краевого онкологического диспансера Андрей Модестов.







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