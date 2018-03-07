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07.03.18 18:27 Самому пожилому избирателю Красноярского края исполнилось 100 лет





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"Мы ведь работали от души. Я, например, не думала о себе, а как бы только выполнить план. У меня была задача такая, чтобы люди пришли и своевременно заработную плату получили, чтобы производство работало", - говорит Татьяна Кличенко.



Помнит свои первые выборы - это было в 1936 году в Канске, ей было 18. Голосовала Татьяна Денисовна всегда, но если раньше приходила на избирательный участок сама, то последние три года делать этого не может - почтенный возраст и больные ноги. Поэтому голосует на дому. Такая возможность предоставляется инвалидам и людям, которые не могут прийти на выборы по состоянию здоровья.



"Эти категории граждан могут написать заявление за 10 дней до дня голосования, также они могут устно передать своё сообщение. К ним выедут в день голосования два члена участковой комиссии с наблюдателями, у них будет переносной ящик для голосования и избиратель сможет проголосовать у себя дома", - пояснил председатель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин.



Такое заявление можно подать в том числе и в день голосования, но не позднее 14 часов.



От многочисленных грамот разбегаются глаза. Комсомолка, спортсменка и активистка Татьяна Кличенко начинала карьеру с курсов банковских работников и всю жизнь трудилась в финансовой сфере. Говорит, секрет её долголетия в том числе и в бескорыстной любви к работе."Мы ведь работали от души. Я, например, не думала о себе, а как бы только выполнить план. У меня была задача такая, чтобы люди пришли и своевременно заработную плату получили, чтобы производство работало", - говорит Татьяна Кличенко.Помнит свои первые выборы - это было в 1936 году в Канске, ей было 18. Голосовала Татьяна Денисовна всегда, но если раньше приходила на избирательный участок сама, то последние три года делать этого не может - почтенный возраст и больные ноги. Поэтому голосует на дому. Такая возможность предоставляется инвалидам и людям, которые не могут прийти на выборы по состоянию здоровья."Эти категории граждан могут написать заявление за 10 дней до дня голосования, также они могут устно передать своё сообщение. К ним выедут в день голосования два члена участковой комиссии с наблюдателями, у них будет переносной ящик для голосования и избиратель сможет проголосовать у себя дома", - пояснил председатель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин.Такое заявление можно подать в том числе и в день голосования, но не позднее 14 часов. Вероника УСКОВА













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