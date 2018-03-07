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НОВОСТИ | Общество





07.03.18 17:39 В посёлке Удачный затопило дорогу



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Вода всегда себе дорогу найдёт - это поговорка точно про улицу Лесная. Здесь местный ручей затопил проезжую часть, наледь способен преодолеть не каждый автомобиль. В результате пришлось изменить схему движения автобусного маршрута №12 - её сократили на три последних остановки: "Рыбзавод", "Улица Счастливая" и "Посёлок Удачный". Там находятся жилые дома, дачные участки и санаторий для реабилитации больных после инфаркта. Сейчас, чтобы добраться в город, людям приходится идти несколько километров до остановки "Улица Кипрейная".

Это остановка "Улица Счастливая". Сюда автобус уже не доезжает, но пассажиры об этом могут даже не знать. Объявлений никаких нет, поэтому маршрутку можно дожидаться часами. Водители автобусов рассказывают, проблема подтопления для этой дороги не новая.

"Каждый год одно и то же. Люди ругаются, говорят, будем жаловаться. А если для нас дорогу закрыли, мы же не можем противоречить", - говорит водитель автобуса Юрий.

Сейчас коммунальные службы размывают русло для ручья горячей водой. "Там под дорогой есть водопропускная труба. Оттого, что температуры сейчас меняются - днём оттепель, ночью мороз, там намёрзло много льда. Сейчас сотрудники САТП и УДИБ на месте. Они размывают этот лёд, пропуск воды будет возобновлён, после этого почистят проезжую часть и откроют движение", - сообщила пресс-секретарь департамента городского хозяйства администрации Красноярска Светлана Трушкова.

Открыть проезд для автобусов планируют уже к вечеру.

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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