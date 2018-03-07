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НОВОСТИ | Общество





07.03.18 17:41 Депутат Госдумы Юрий Швыткин поздравил с женским днём мать погибшего спецназовца



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Людмила Романова отправила своего сына Сергея Чухарева в армию в 2004 году. Парень ей даже не сказал, что его отправили служить в спецподразделение "Русь". Полгода учебки, и боец спецназа оказался в Дагестане.

"Он мог не идти в армию. Когда пришла повестка, я хотела пойти в военкомат и попросить оставить его служить в Красноярском крае, но он сказал: не вздумай ходить. Куда пойду - туда пойду", - вспоминает Людмила Романова.

1 мая 2005 года пришло страшное известие: Сергей в составе отряда спецназовцев ехал по Махачкале и подорвался на радиоуправляемом фугасе. Тогда погибли 10 человек, 30 были ранены. Сергея посмертно наградили Орденом мужества. Но оказалось, что спустя 13 лет о родных парня помнят только сослуживцы, они время от времени помогают матери и бабушке, женщины не имеют работы и ютятся в ветхом домике в Торгашине. Накануне 8 марта поздравить приехал депутат Госдумы Юрий Швыткин. Узнав, что у женщин далеко не всё в порядке, обещал разобраться и помочь.

"Очень приятно, что ребята, боевые сослуживцы, которые рядом, помогают ей, но вместе с тем некоторые органы власти чуть подальше стоят, к сожалению. Сейчас пришёл руководитель Свердловского района боевой офицер, мой сослуживец в прошлом по линии спецподразделений, и я уверен, что он должным образом откликнется", - отметил депутат Государственной Думы РФ Юрий Швыткин.

А пока парламентарий поздравил мать солдата с 8 марта и передал в подарок цветы и бытовую технику.

Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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