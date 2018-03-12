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12.03.18 09:18 Для любителей подлёдной рыбалки начался опасный период





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Владимир Александрович - рыболов со стажем, занимается подлёдной рыбалкой 50 лет. Утверждает, рыбачит только в разрешённое время и знает все правила безопасности.



С ноября в конце каждого месяца спасатели проводят рейды под названием "Безопасный лёд". Весной, когда белоснежный панцирь на реке хрупкий, патрулирование усиливается, водоёмы проверяют совместно с полицией и пожарно-спасательными гарнизонами. Пока предупреждают, за рыбалку, когда сезон уже закрыт, выписывают штраф - от 500 до 1000 рублей. Но даже денежное наказание не останавливает любителей экстремального лова. Специалисты отмечают, что абсолютно все так называемые рыбаки-зимники хотя бы раз проваливались под лёд. Либо помогали товарищам выбраться из ледяной ловушки.



"Буквально 2-3 недели назад был отрыв льдины в районе Регпалаты, двух человек спасли, - рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Красноярского края Константин Трапезников, - был провал автомобилей на Красноярском водохранилище, погибших нет. Мы не можем запретить рыбачить, мы просто предупреждаем: обращайте внимание на толщину льда!"



Спасатели отмечают, регулярные профилактические рейды всё же дают положительный эффект. Гибель на льду в крае за последние пять лет значительно снизилась - от 30 до 7 человек. И всё же убедить, что в период таяния льда риск неоправдан, удаётся не всех. Азарт сильнее штрафов и доводов разума.



Абаканская протока. Любители подлёдной рыбалки приходят сюда ещё затемно. Их не останавливает ни мороз, ни ветер. На реке они провели всю зиму. Дневные температуры стремительно растут, лёд становится опасно хрупким, но азартных рыбаков это не останавливает. За рыбкой приходят с детьми и даже с супругами.Владимир Александрович - рыболов со стажем, занимается подлёдной рыбалкой 50 лет. Утверждает, рыбачит только в разрешённое время и знает все правила безопасности.С ноября в конце каждого месяца спасатели проводят рейды под названием "Безопасный лёд". Весной, когда белоснежный панцирь на реке хрупкий, патрулирование усиливается, водоёмы проверяют совместно с полицией и пожарно-спасательными гарнизонами. Пока предупреждают, за рыбалку, когда сезон уже закрыт, выписывают штраф - от 500 до 1000 рублей. Но даже денежное наказание не останавливает любителей экстремального лова. Специалисты отмечают, что абсолютно все так называемые рыбаки-зимники хотя бы раз проваливались под лёд. Либо помогали товарищам выбраться из ледяной ловушки."Буквально 2-3 недели назад был отрыв льдины в районе Регпалаты, двух человек спасли, - рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Красноярского края Константин Трапезников, - был провал автомобилей на Красноярском водохранилище, погибших нет. Мы не можем запретить рыбачить, мы просто предупреждаем: обращайте внимание на толщину льда!"Спасатели отмечают, регулярные профилактические рейды всё же дают положительный эффект. Гибель на льду в крае за последние пять лет значительно снизилась - от 30 до 7 человек. И всё же убедить, что в период таяния льда риск неоправдан, удаётся не всех. Азарт сильнее штрафов и доводов разума. Екатерина МАЗАЛЬКОВА

















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