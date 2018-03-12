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|12.03.18 09:03 Интервью: советник губернатора, депутат ЗC края (1994-2016) Всеволод Севастьянов
10 марта исполнилось 80 лет одному из старейших депутатов краевого парламента. Юбилей отмечает Всеволод Николаевич Севастьянов - 35 лет в числе народных избранников, сейчас он является советником губернатора, но по-прежнему ему шлют письма с просьбой разобраться. Всеволод Севастьянов начинал политическую карьеру ещё при власти советов, работал в перестройку и при всех губернаторах края. Каким был Красноярск 70 лет назад, кто из руководителей края внёс наибольший вклад в развитие региона, за принятие каких законов депутат Севастьянов испытывает гордость и о каких сожалеет до сих пор?
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