12 марта в Красноярске ожидается сильная магнитная буря до 7 баллов. Такие же возмущения магнитного поля планеты придут в краевой центр 16 и 29 марта, ещё в течение пяти дней будут наблюдаться магнитные бури меньшей интенсивности. Об этом сообщили специалисты главного управления МЧС по Красноярскому краю.
Водителям и метеозависимым людям рекомендуют быть особенно внимательными. Стоит снизить эмоционально-физическую нагрузку, спать не менее 8 часов в день, воздержаться от употребления алкоголя, табака и кофе. В период магнитных бурь могут участиться обращения к врачам с жалобами на давление, с сердечными патологиями.