НОВОСТИ | Общество













12.03.18 11:46 Сотрудники МЧС предупреждают о магнитных бурях





Фото



Водителям и метеозависимым людям рекомендуют быть особенно внимательными. Стоит снизить эмоционально-физическую нагрузку, спать не менее 8 часов в день, воздержаться от употребления алкоголя, табака и кофе. В период магнитных бурь могут участиться обращения к врачам с жалобами на давление, с сердечными патологиями.







12 марта в Красноярске ожидается сильная магнитная буря до 7 баллов. Такие же возмущения магнитного поля планеты придут в краевой центр 16 и 29 марта, ещё в течение пяти дней будут наблюдаться магнитные бури меньшей интенсивности. Об этом сообщили специалисты главного управления МЧС по Красноярскому краю.Водителям и метеозависимым людям рекомендуют быть особенно внимательными. Стоит снизить эмоционально-физическую нагрузку, спать не менее 8 часов в день, воздержаться от употребления алкоголя, табака и кофе. В период магнитных бурь могут участиться обращения к врачам с жалобами на давление, с сердечными патологиями.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













