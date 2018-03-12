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НОВОСТИ | Общество





12.03.18 11:41 В красноярском ГУФСИН работает поющий конвой



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Они не только успели подружиться за годы службы, но и спелись на сцене. В рок-группе "На взлёт" пять человек - двое гражданских, один служит бойцом в Росгвардии, а сердцем коллектива являются, как они сами себя называют, "двое из конвоя". Сотрудник ГУФСИН Алексей Садовой поёт, его коллега Андрей Быков играет на бас-гитаре. Репетируют вместе с 2013 года.

"Встретились после работы, поиграли раз-два - понравилось. И мы решили это дело продолжить уже в более профессиональном ключе", - рассказывает младший инспектор отдела по конвоированию Алексей Садовой.

Музыкальное образование Алексей получил дома - его мама дирижёр-хоровик по специальности. Андрей начинал с посиделок с гитарой во дворе. Сейчас коллектив играет и рок-музыку и военно-патриотические песни. Не раз побеждали в музыкальных фестивалях. "Наиболее значимые - "Мой край, моё Отечество", это всероссийский конкурс, и краевой "Афганский ветер", - рассказывает младший инспектор отдела по конвоированию Андрей Быков.

Вне сцены музыканты служат в управлении конвоя. Никаких поблажек по службе не получают. Вместе со всеми участвуют в разводе караула, тренируются стрелять в тире и сдают зачёты по физподготовке. Замначальника управления Евгений Дорошенко является своеобразным продюсером для своих подопечных - отправляет их на конкурсы, слушает всегда в первых рядах.

"Обязательно поднимает морально-боевой дух подразделения, самому очень приятно, что такие сотрудники служат в моём подразделении", - отмечает заместитель начальника управления по конвоированию ГУ ФСИН по Красноярскому краю Евгений Дорошенко.

Сами сотрудники ГУФСИН считают, что музыка помогает избавиться от стресса и направить энергию в творческое русло. Задумываются рокеры в погонах и о съёмках профессионального клипа. Хотя и сейчас в Интернете можно найти их любительские видео.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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