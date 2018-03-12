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12.03.18 11:39 Экс-руководитель авиакомпании "Турухан" подозревается в присвоении 38 миллионов рублей





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Как сообщают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, в "Турухане" не проводился ремонт агрегатов воздушных судов, а с подряд­чиками подписывались фиктивные акты для незаконного вывода денежных средств из финансового оборота предприятия с последующим присвоением. Общая сумма ущерба - 38 миллионов рублей. Попову грозит до 10 лет лишения свободы. Отметим, что ранее бывший руководитель "КрасАвиа" Валерий Мордань был







В Красноярске экс-гендиректор авиакомпании "Турухан" и действующий руководитель "КрасАвиа" Иван Попов подозревается в присвоении 38 миллионов рублей, он арестован. Дело связано именно с работой Попова в "Турухане", которым он руководил до конца 2017 года.Как сообщают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, в "Турухане" не проводился ремонт агрегатов воздушных судов, а с подряд­чиками подписывались фиктивные акты для незаконного вывода денежных средств из финансового оборота предприятия с последующим присвоением. Общая сумма ущерба - 38 миллионов рублей. Попову грозит до 10 лет лишения свободы. Отметим, что ранее бывший руководитель "КрасАвиа" Валерий Мордань был задержан по подозрению в крупной взятке











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