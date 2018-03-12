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12.03.18 17:46 Участники тестовых соревнований Универсиады по горнолыжному спорту оценили качество красноярских трасс





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Организаторы подчёркивают: впереди большая аналитическая работа над ошибками. "Мы получили очень качественную телевизионную картинку. Протестировали ряд сервисов, в том числе встреча в аэропорту, работа автоматизированных систем, аккредитация, волонтёры, но есть над чем работать. После этого мы будем делать дебрифинги, собирать обратную связь от всех", - сообщил руководитель дирекции Зимней Универсиады-2019 Максим Уразов.



К сожалению, не обошлось без травм. И это тоже нужно учитывать в работе. Красноярская спортсменка Дарья Овчинникова получила травму на скоростном спуске. "В дальнейшем ей предстоит следующий этап - оперативное вмешательство. В данной ситуации, соревнования были тестовыми в рамках предстоящей Универсиады, и наша больница как одно из значимых клинических учреждений, которое будет оказывать медицинскую помощь во время универсиады, конечно, в этом участвовала", - пояснил заместитель главного врача БСМП по медицинской части Андрей Любченко.



Работа оргкомитета не заканчивается: в этом году проведут ещё семь тестовых мероприятий Студенческих игр.



Тестовые соревнования проходили всю неделю. Это не только борьба спортсменов, но и своеобразная проверка снежных склонов и организационной работы. "Для Кубка России это шикарная организация, потому что такого нигде не делают. И подготовка полотна была более серьёзная, и в целом вся организация была на хорошем уровне", - отметила победительница этапа Кубка России по горнолыжному спорту (слалом-гигант) Юлия Плешкова.Организаторы подчёркивают: впереди большая аналитическая работа над ошибками. "Мы получили очень качественную телевизионную картинку. Протестировали ряд сервисов, в том числе встреча в аэропорту, работа автоматизированных систем, аккредитация, волонтёры, но есть над чем работать. После этого мы будем делать дебрифинги, собирать обратную связь от всех", - сообщил руководитель дирекции Зимней Универсиады-2019 Максим Уразов.К сожалению, не обошлось без травм. И это тоже нужно учитывать в работе. Красноярская спортсменка Дарья Овчинникова получила травму на скоростном спуске. "В дальнейшем ей предстоит следующий этап - оперативное вмешательство. В данной ситуации, соревнования были тестовыми в рамках предстоящей Универсиады, и наша больница как одно из значимых клинических учреждений, которое будет оказывать медицинскую помощь во время универсиады, конечно, в этом участвовала", - пояснил заместитель главного врача БСМП по медицинской части Андрей Любченко.Работа оргкомитета не заканчивается: в этом году проведут ещё семь тестовых мероприятий Студенческих игр. Екатерина МАЗАЛЬКОВА

















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