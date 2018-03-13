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13.03.18 08:44 В Красноярском крае полным ходом идёт досрочное голосование





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Тундровики стараются сохранить традиционные виды деятельности. Растят детей, передают им свои навыки и год от года умножают оленье поголовье. А это Иркинский участок нефтедобывающей компании. Сейчас здесь идут геологоразведочные работы.



Информацию о том, сколько избирателей и где именно они находятся, члены участковых комиссий собирали заранее. Досрочное голосование в крае предусмотрено только для северян. "Для людей, которые находятся в значительном отдалении и для которых мы 18 марта не сможем оперативно реализовать их избирательное право, с 25 февраля по 17 марта предусмотрена возможность досрочного голосования", - пояснил председатель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин.



Ящики с бюллетенями опечатаны. Их откроют только 18 марта во время подсчёта голосов. Досрочно в регионе проголосовали уже более 4 тысяч человек.



На поиск стойбища уходит несколько часов. Кочевники пасут оленей, постоянно перемещаясь по тундре. Вертолёт с членами участковой комиссии и наблюдателями на борту в воздухе преодолевает сотни километров, прежде чем находит первое стадо. На земле в участок превращается жилище северян - балок.Тундровики стараются сохранить традиционные виды деятельности. Растят детей, передают им свои навыки и год от года умножают оленье поголовье. А это Иркинский участок нефтедобывающей компании. Сейчас здесь идут геологоразведочные работы.Информацию о том, сколько избирателей и где именно они находятся, члены участковых комиссий собирали заранее. Досрочное голосование в крае предусмотрено только для северян. "Для людей, которые находятся в значительном отдалении и для которых мы 18 марта не сможем оперативно реализовать их избирательное право, с 25 февраля по 17 марта предусмотрена возможность досрочного голосования", - пояснил председатель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин.Ящики с бюллетенями опечатаны. Их откроют только 18 марта во время подсчёта голосов. Досрочно в регионе проголосовали уже более 4 тысяч человек. Елена АЛИШЕВЕЦ

















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