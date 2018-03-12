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НОВОСТИ | Спорт





12.03.18 20:54 На тестовых соревнованиях Универсиады травмирована горнолыжница



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На улице за такую скорость водителей штрафуют, а вот на тестовых соревнованиях в канун Универсиады лыжникам за езду в 120 километров в час дают медали. На жёсткой трассе в Бобровом логу красноярка Дарья Овчинникова не справилась с таким темпом и получила травмы ноги и головы. Чемпионку России увезли в БСМП, а затем перевели в реанимацию. Из-за нехватки информации родственники испугались, что срочную медицинскую помощь ей не оказали из-за бурного празднования врачами 8 марта.

"Такая ситуация была, что в связи с выходными ей пришлось ждать операцию до понедельника, потому что некому было делать. И маме ничего не объяснили, просто что доктор только в понедельник сделает операцию", - рассказал брат пострадавшей Алексей Овчинников.

Однако в БСМП это отрицают. По словам заместителя главврача, сложный перелом не стали трогать по решению консилиума, а не из-за нехватки ресурсов. "Мы можем прооперировать по экстренной ситуации что угодно, где угодно и когда угодно. В этой больнице сейчас 18 операционных, мы можем развернуть любую для любой операции круглосуточно. Праздники не влияют. Дежурная бригада около 40 врачей", - пояснил заместитель главного врача по медицинской части Андрей Любченко.

Сегодня в БСМП заявили, что спортсменка идёт на поправку. К слову, сюда во время Универсиады будут госпитализировать травмированных участников, приехавших со всего мира. И работа с близкими таких пациентов должна быть отточена как скальпель в операционной.

Роман РЫКОВ


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