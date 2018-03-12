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12.03.18 17:39 В Красноярске определили подрядчиков на ремонт дорог





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"Одно из нововведений - поэтапный контроль. Подрядчик не сможет приступить к следующему этапу выполнения работ, если предыдущий у него не был принят. Например, они положили выравнивающий слой асфальта, и если он не принят, если его уложили некачественно, значит, верхний слой асфальта они укладывать уже не смогут", - пояснила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Трушкова.





Ремонтом дорог в Красноярске займутся те же подрядчики, что и в прошлом году. Итоги пяти конкурсов на работы в предстоящем сезоне подведены. По их результатам 760 миллионов рублей будут осваивать "Красдорстрой", "Красноярскдорремстрой", ПК ДСУ, "Сибагропромстрой" и "Сфера". Причём конкуренции на торгах почти не было, наибольшее число заявившихся участников - два претендента на один лот. В этом году контролировать выполнение работ будут более тщательно."Одно из нововведений - поэтапный контроль. Подрядчик не сможет приступить к следующему этапу выполнения работ, если предыдущий у него не был принят. Например, они положили выравнивающий слой асфальта, и если он не принят, если его уложили некачественно, значит, верхний слой асфальта они укладывать уже не смогут", - пояснила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Трушкова.







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