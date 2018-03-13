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НОВОСТИ | Происшествия





13.03.18 08:42 В Красноярске участились нападения на офисы экспресс-кредитов



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Проспект Металлургов, остановка "3-й микрорайон". Здесь сразу три павильона, где предлагают быстрые деньги - кредит за 1 минуту. По версии следствия, подозреваемый явился сюда, угрожая ножом, потребовал отдать ему все деньги. Как правило, эти организации работают до 8-9 вечера, трудятся здесь в основном женщины. Из защиты - только тревожная кнопка.

"Это всё происходило около 50 секунд, я очень испугалась. Прошёл ко мне, я, как обычно, улыбаюсь клиенту, а он сказал: "Денежки можно?" и резко достал нож. Я сразу выбежала за помощью, потому что я растерялась", - рассказала кассир Виктория.

"По горячим следам в дежурные сутки оперативными работниками был задержан молодой человек - житель Красноярска. Неоднократно судимый, употребляющий наркотики, освободился из мест лишения свободы недавно. В отношении жителя Красноярска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он помещён в СИЗО-1 г.Красноярска", - сообщила начальник следственного отдела отдела полиции №5 Красноярска Ирина Алёнова.

Подозреваемому 27 лет. Общая сумма ущерба - 5 тысяч рублей. Сейчас мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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