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НОВОСТИ | Общество





13.03.18 08:52 В Красноярске открылась выставка-путешествие в мир технологий



Фото
“Назад в будущее” - это масштабная интерактивная выставка цифровых устройств, роботов и новинок инженерной мысли со всего мира. Тут есть всё: от тетриса до умнейших гаджетов современности.

"Концепция выставки заключается в том, что дети, которые приходят вместе с родителями, могут увидеть гаджеты, которые они использовали в 90-х, и познакомиться с технологиями будущего", - рассказала управляющая выставкой "Назад в будущее" Анна Скиба.

Посетители не просто смотрят на экспонаты. Тут можно попасть в виртуальную реальность, познакомиться с электронной собакой, посоревноваться с роботами в силе мысли. Другие достижения научной мысли ещё и вполне внятно рассуждают.

На этой выставке будущее можно не просто потрогать руками - с ним можно поговорить. Робот Валера - российская разработка и в будущем он будет незаменимым помощником, например, для наблюдения за пациентами в больницах.

Тут есть и умный дом, где всё, от распознавания лиц на входе до регулировки света лампы, контролируется через обыкновенный смартфон. Тут можно увидеть левитирующие материалы, танцующих андроидов или битву молний. Да и на входе посетителей встречает первый в мире семейный робот.

Выставка "Назад в будущее" будет работать в ТРЦ "Июнь" до 15 апреля.

Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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