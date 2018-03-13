НОВОСТИ | Общество













13.03.18 11:42 На Бадалыке несколько десятков могил оказались под снежными завалами





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"Нужно обязательно позвать смотрителя кладбища и вместе с ним составить претензионный акт. Описать повреждения, сфотографировать, собрать подписи. С этими документами можно обращаться суд. У подрядчика, который выполняет работы по содержанию кладбища, есть в контакте пункт, что он несёт полную материальную ответственность за порчу любого имущества в ходе выполнения работ", - пояснила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Трушкова.











В Красноярске на кладбище Бадалык под весом двухметровых сугробов прогнулись ограждения могил. Образовались огромные кучи не случайно. Во время чистки дорог рабочие не вывозили снег, а сгребали его на обочины. В результате под тяжёлыми завалами оказались оградки и надгробия. К большинству могил подойти невозможно. В администрации города обещали разобраться в произошедшем и пояснили, что делать, если место захоронения пострадало от недобросовестной уборки."Нужно обязательно позвать смотрителя кладбища и вместе с ним составить претензионный акт. Описать повреждения, сфотографировать, собрать подписи. С этими документами можно обращаться суд. У подрядчика, который выполняет работы по содержанию кладбища, есть в контакте пункт, что он несёт полную материальную ответственность за порчу любого имущества в ходе выполнения работ", - пояснила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Трушкова.







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