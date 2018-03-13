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13.03.18 20:43 В Сибирском федеральном университете растёт число иностранных студентов





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"Мои родители сказали: "Почему в Сибири? Там очень холодно! Нет бы в Москве!" Да, но моя преподавательница сказала, что здесь хорошая программа", - рассказала студентка СФУ Ариадна Льопис Алмарча.



В Испании девушки учились на лингвистов, уже освоили английский и французский. Паула поясняет: есть в языке Пушкина что-то особенно притягательное. Настолько, что хотела бы остаться в России.



"В Сибири, думаю, нет, потому что она далеко от моего родного города. Может быть, в Москве или Санкт-Петербурге. Это близко. И чуть-чуть теплее. Здесь очень холодно, но мне нравится холод", - говорит студентка СФУ Паула Антон Верчара.



Чаще всего после вуза устраиваются на работу в России студенты из Казахстана и Кыргызстана. Популярен СФУ и у молодёжи Поднебесной. Причём в красноярском вузе иностранцев привлекают вполне конкретные специальности. К примеру, в институте цветных металлов и золота сейчас учится целая делегация из Ямайки. А институт нефти и газа популярнее всего у студентов из Ирака.



За последнее время в СФУ количество учащихся с иностранной пропиской удвоилось. В этом направлении вуз усиленно работает уже несколько лет. "Это и дополнительное количество иностранных профессоров, которые к нам приезжают, и более агрессивная рекламная кампания наших образовательных услуг с помощью самых различных средств", - отметил руководитель департамента международного сотрудничества СФУ Ярослав Соколовский.



Сегодня Сибирь в понимании студентов всего мира не далёкий заснеженный край, а центр образования и перспектив.



В стихах и прозе Паула и Ариадна уже семь месяцев познают русский язык. Студентки влюбились в великий и могучий ещё на родине - в Испании. Учить решили в России. Красноярск выбрали не случайно."Мои родители сказали: "Почему в Сибири? Там очень холодно! Нет бы в Москве!" Да, но моя преподавательница сказала, что здесь хорошая программа", - рассказала студентка СФУ Ариадна Льопис Алмарча.В Испании девушки учились на лингвистов, уже освоили английский и французский. Паула поясняет: есть в языке Пушкина что-то особенно притягательное. Настолько, что хотела бы остаться в России."В Сибири, думаю, нет, потому что она далеко от моего родного города. Может быть, в Москве или Санкт-Петербурге. Это близко. И чуть-чуть теплее. Здесь очень холодно, но мне нравится холод", - говорит студентка СФУ Паула Антон Верчара.Чаще всего после вуза устраиваются на работу в России студенты из Казахстана и Кыргызстана. Популярен СФУ и у молодёжи Поднебесной. Причём в красноярском вузе иностранцев привлекают вполне конкретные специальности. К примеру, в институте цветных металлов и золота сейчас учится целая делегация из Ямайки. А институт нефти и газа популярнее всего у студентов из Ирака.За последнее время в СФУ количество учащихся с иностранной пропиской удвоилось. В этом направлении вуз усиленно работает уже несколько лет. "Это и дополнительное количество иностранных профессоров, которые к нам приезжают, и более агрессивная рекламная кампания наших образовательных услуг с помощью самых различных средств", - отметил руководитель департамента международного сотрудничества СФУ Ярослав Соколовский.Сегодня Сибирь в понимании студентов всего мира не далёкий заснеженный край, а центр образования и перспектив. Анастасия ЦЫГАНКОВА

















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