НОВОСТИ | Общество













14.03.18 08:42 Жители Железнодорожного района выбирают территорию для благоустройства





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"Очень необходим. Потому что детей очень много, здесь много школ рядом, садиков. Вот даже мама пошла в магазин, а дети же не всегда сразу хотят домой идти. Где-то можно выйти, оставить сумки, посидеть, а ребёнок побегает. Также стариков у нас много. Просто хочется приятное, красивое место", - говорит жительница Железнодорожного района Красноярска Ирина Фоменко.



Чтобы мечты стали реальностью, жителям нужно просто проголосовать за свой сквер в день выборов президента России 18 марта на волонтёрских пунктах, они будут работать на избирательных участках. Всего в Красноярске на реконструкцию претендуют 18 парков и скверов, в этом году благоустроят только 10 из них, которые наберут наибольшее количество голосов.



"Жители всегда должны поддерживать свою территорию. Приглашаю всех жителей Железнодорожного района 18 марта прийти на избирательные участки и проголосовать. Прийти и победить. Выбрать и президента Российской Федерации, и новый сквер в Железнодорожном районе", - призвал руководитель администрации Железнодорожного района Красноярска Юрий Савчук.



Итоги голосования подведут 20 марта, реконструкцию скверов-победителей начнут уже в начале лета.



Сквер "Уют" - единственное место отдыха для жителей домов на улице Железнодорожников. Но сейчас это место совсем не оправдывает своё название, кроме пары лавочек и тротуаров здесь ничего нет. Благодаря федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" у сквера есть шанс преобразиться. По проекту, который выбрали сами жители, здесь должны появиться спортивные, игровые и детские площадки, множество зелёных насаждений."Очень необходим. Потому что детей очень много, здесь много школ рядом, садиков. Вот даже мама пошла в магазин, а дети же не всегда сразу хотят домой идти. Где-то можно выйти, оставить сумки, посидеть, а ребёнок побегает. Также стариков у нас много. Просто хочется приятное, красивое место", - говорит жительница Железнодорожного района Красноярска Ирина Фоменко.Чтобы мечты стали реальностью, жителям нужно просто проголосовать за свой сквер в день выборов президента России 18 марта на волонтёрских пунктах, они будут работать на избирательных участках. Всего в Красноярске на реконструкцию претендуют 18 парков и скверов, в этом году благоустроят только 10 из них, которые наберут наибольшее количество голосов."Жители всегда должны поддерживать свою территорию. Приглашаю всех жителей Железнодорожного района 18 марта прийти на избирательные участки и проголосовать. Прийти и победить. Выбрать и президента Российской Федерации, и новый сквер в Железнодорожном районе", - призвал руководитель администрации Железнодорожного района Красноярска Юрий Савчук.Итоги голосования подведут 20 марта, реконструкцию скверов-победителей начнут уже в начале лета. Владислав ТАМОШАУСКАС











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