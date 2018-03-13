НОВОСТИ | Общество













13.03.18 17:45 Красноярцам навязывают услуги по поверке водосчётчиков





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Стоит ли обращать внимание на квитанции и как часто нужно проводить поверку приборов учёта, расскажем в вечернем выпуске программы "Вести.Красноярск" в 20:45.



Красноярцы вновь получают фальшивые квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Неизвестная компания просит людей провести срочную проверку водосчётчиков. В бланках, которые находят в почтовых ящиках жители многоквартирных домов, людей пугают тем, что отказ от поверки приборов учёта является нарушением закона. Также на бумаге указан телефон компании, которая готова провести ревизию счётчиков в квартирах, но как правило, заплатить за услугу придётся завышенную цену.Стоит ли обращать внимание на квитанции и как часто нужно проводить поверку приборов учёта, расскажем в вечернем выпуске программы "Вести.Красноярск" в 20:45.

















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