НОВОСТИ | Общество













13.03.18 17:48 4-й музыкальной школе Красноярска присвоено имя Дмитрия Хворостовского





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Имя Дмитрия Хворостовского присвоено красноярской музыкальной школе. Оперный певец и звезда мировой сцены в 70-е годы делал первые шаги в музыке в небольшом учреждении на правобережье города. Теперь 4-я детская музыкальная школа официально носит имя Дмитрия Хворостовского. Репортаж о трогательной реакции преподавателей и воспитанников школы смотрите в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45.

















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