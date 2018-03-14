НОВОСТИ | Общество













14.03.18 08:44 Глава Красноярска отчитался о проделанной работе за 2017 год





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"Впервые на участках улично-дорожной сети мы начали применять самые современные реагенты. В планах на текущий год серьёзная модернизация парка дорожно-коммунальной техники", - подчеркнул глава Красноярска Сергей Ерёмин.



Новшества придут и во дворы горожан. За год планируется преобразовать 153 придомовые территории. В городе появятся долгожданные современные зелёные зоны. В сквере у здания цирка сегодня от элементов благоустройства остались одни воспоминания. Но эта зелёная зона, как и ещё 18 других в Красноярске, может получить шанс на новую жизнь. Из 18-ти десять будут преобразованы по итогам голосования горожан.



"Глубина смысла - включить население в процесс единения. Чтобы мы вместе делали наш город лучше, дворы краше и чище", - отметила председатель городского совета Красноярска Татьяна Казанова.



В 2018 в Красноярске закипит и дорожный ремонт. Всего залатать и возвести запланировано 53 объекта. Среди них часть автодороги на Волочаевской, транспортная развязка в микрорайоне "Тихие зори", подъездной путь к ледовому дворцу. Именно в Красноярске впервые за Уралом появятся два алюминиевых пешеходных перехода. Последний год до универсиады станет поворотным для общего облика города. Но зимние игры - это не финиш, а лишь старт для дальнейшего роста Красноярска.



Чистый, ухоженный и современный - вот будущий облик Красноярска. По мнению главы города Сергея Ерёмина, именно гигиеной краевого центра нужно заниматься в первую очередь."Впервые на участках улично-дорожной сети мы начали применять самые современные реагенты. В планах на текущий год серьёзная модернизация парка дорожно-коммунальной техники", - подчеркнул глава Красноярска Сергей Ерёмин.Новшества придут и во дворы горожан. За год планируется преобразовать 153 придомовые территории. В городе появятся долгожданные современные зелёные зоны. В сквере у здания цирка сегодня от элементов благоустройства остались одни воспоминания. Но эта зелёная зона, как и ещё 18 других в Красноярске, может получить шанс на новую жизнь. Из 18-ти десять будут преобразованы по итогам голосования горожан."Глубина смысла - включить население в процесс единения. Чтобы мы вместе делали наш город лучше, дворы краше и чище", - отметила председатель городского совета Красноярска Татьяна Казанова.В 2018 в Красноярске закипит и дорожный ремонт. Всего залатать и возвести запланировано 53 объекта. Среди них часть автодороги на Волочаевской, транспортная развязка в микрорайоне "Тихие зори", подъездной путь к ледовому дворцу. Именно в Красноярске впервые за Уралом появятся два алюминиевых пешеходных перехода. Последний год до универсиады станет поворотным для общего облика города. Но зимние игры - это не финиш, а лишь старт для дальнейшего роста Красноярска. Анастасия ЦЫГАНКОВА



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